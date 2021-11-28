Президент Чехии назначил нового премьер-министра. Им стал профессор и католик Петр Фиала

Среди чешских политиков Петр Фиала — необычное во многих отношениях явление. Он католик, регулярно посещающий церковь в стране, где лишь 12 процентов из десяти с лишним миллионов жителей говорят, что они религиозны, пишет Deutsche Welle.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он первый со времен первого президента Чехословацкой республики Томаша Масарика университетский профессор на высокой государственной должности. И он вот уже три десятилетия женат на одной и той же женщине, с которой у него трое детей.

Профессор Фиала победил олигарха Бабиша

Фиала совершенно не соответствует образу участника избирательной борьбы в эпоху Twitter-коммуникации и предвыборных кампаний, больше напоминающих маркетинговые шоу. И тем не менее ему — лидеру и кандидату правоцентристской коалиции SPOLU, состоящей из либерально-консервативной Гражданской демократической партии (ODS), либеральной TOP 09 и Христианско-демократического союза — Чехословацкой народной партии (KDU-CSL), удалось одержать победу на проходивших 8 и 9 октября парламентских выборах.

Фиала обошел Андрея Бабиша — олигарха, который со своей популистской партией АНО восемь лет господствовал в чешской политике. И о создании правительственной коалиции в составе SPOLU, партии Старости и независимые (STAN) и Чешской пиратской партии он тоже договорился. Коалиция Петра Фиалы располагает в парламенте уверенным большинством в 108 из 200 депутатских мандатов.

Столь однозначная расстановка политических сил вынудила президента Милоша Земана, который вообще-то является сторонником Бабиша, поручить Фиале формирование правительства и назначить его 28 ноября премьер-министром.

Католик с еврейскими корнями

Фиала происходит из уважаемой буржуазной семьи. Его дед был юристом и важным чиновником в годы первой Чехословацкой Республики, существовавшей с 1918 до 1938 годы. Бабушка по отцовской линии была еврейкой. Во время нацистской оккупации (1939-1945 годы) вся семья была интернирована и находилась в концлагере.

Петр Фиала родился в 1957 году, в университете изучал чешский язык и историю, с 1989 года принимал участие в акциях католической церкви против коммунистической диктатуры. Религия — важная часть его жизни. "Я сам пришел к вере, — рассказал Фиала в интервью интернет-порталу Prostor X. — Крестился в возрасте 22 лет, и с тех пор вера для меня — нечто очень основополагающее".

Из университета в политику

После 1989 года Фиала стал одним из основателей новой чешской политической науки. Был профессором, а потом — дважды — ректором университета Масарика в Брно, соперничающим с Карловым университетом в Праге за звание лучшего вуза в стране. В 2012 году он занял пост министра образования в правительстве Петра Нечаса из ODS, а после отставки его кабинета и сокрушительного поражения на выборах в 2014 году возглавил эту партию. Предвыборную коалицию SPOLU Фиала создал, став ее лидером, только весной 2021 года.

"Успех этого ученого-политолога в политике уникален для Чехии, — говорит профессор Станислав Балик, декан факультета социальных наук в университете Масарика. — Один из талантов, которыми обладает Петр Фиала, — это способность искать и находить здравый компромисс". Именно благодаря этому таланту, считает Балик, Фиале и удалось сформировать коалицию SPOLU.

Не народный трибун

Микулаш Бек, сменивший в 2011 году Фиалу на посту ректора университета Масарика, считает, что "Фиале теперь потребуется прежде всего терпение и дальновидность, а также способность прислушиваться к другому мнению и искать компромиссы". Но чего новому премьеру, как человеку из академических кругов, не хватает, говорит Бек в интервью DW, так это близости к народу и харизмы, которые помогли прийти во власть президенту Милошу Земану и предшественнику Фиалы на посту премьера Чехии Андрею Бабишу.

"Петр Фиала — типичный университетский ученый, что выражается в сильной склонности к поиску рациональных решений", — указывает Ярослав Миллер, бывший ректор Университета Палацкого в Оломоуце, а теперь — ректор Англо-Американского университета в Праге.

"Я видел его на одном предвыборном мероприятии в небольшом городе, — вспоминает собеседник DW. — Фиала был в костюме и обращался к людям в своем академическом стиле, который был, очевидно, чужд теткам с сумками, возвращавшимся из магазинов". Но то, чего ему, как политику не хватает, добавляет Миллер, Фиала компенсирует отличным знанием дела и способностью принимать решения на основе имеющихся фактов".

Что помогло Фиале победить на выборах

После нескольких лет пребывания у власти олигарха-популиста Бабиша качества, которые, на первый взгляд, не способны привлечь избирателей, оказались преимуществом.

"Причина успеха Фиалы, который всегда ведет себя вежливо и одевается как английский джентльмен, — в нетипичной ситуации, сложившейся после нескольких лет пребывания у власти правительства Бабиша", — полагает Павел Маскаринец, политолог из Университета Яна Евангелисты Пуркине в Усти-над-Лабем.

"Если бы в ситуации, сложившейся после нескольких лет правления Бабиша, не была создана избирателная коалиция, политику с типажом Фиалы было бы трудно привлечь на свою сторону избирателей", — признает эксперт в беседе с DW.

Новый премьер Чехии ни в коей мере не приукрашивает сложную ситуацию, в которой его правительство начинает работу.

"Чешская Республика находится в самой трудной фазе своей постсоветской истории. Нашей стране приходится бороться не только с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, но и с последствиями безответственности предыдущего правительства", — считает Фиала.

Чешская оппозиция о Петре Фиале

Несмотря на критику, оппозиция также признает позитивные качества нового премьера.

"Он — консерватор, последовательно отстаивающий свою позицию, используя спокойный тон и без эмоций", — отмечает в интервью DW Дита Чаранзова, зампредседателя Европейского парламента, член партии Бабиша АНО.

В вопросах, касающихся европейской и международной политики, Фиала может положиться на свои обширные знания принципов функционирования ЕС.

"Он отлично разбирается в проблемах европейской интеграции и написал об этом несколько книг, получивших высокие отзывы. В ЕС он может в полной мере использовать свое умение вести переговоры и добиваться компромиссов", — полагает Станислав Балик. Вместе с тем Фиала сохраняет свои консервативные и реалистические позиции.

"Я являюсь большим оптимистом в отношении валюты евро, чем Петр Фиала, — говорит Микулаш Бек. — Но у нас всегда были дружеские разногласия, с которыми можно мириться и работать". С точки зрения политолога Маскаринеца, Фиала вряд ли сделает евро национальной валютой Чехии. "Но он в состоянии вернуть Чешскую Республику в мейнстрим европейской политики", — убежден эксперт.