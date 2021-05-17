Президент Чехии назвал ошибкой РФ превращение бывших друзей во врагов

Как пишет DW, президент Чехии Милош Земан раскритиковал решение Москвы занести его страну в список "недружественных" иностранных государств. "Российская сторона совершает глупость, потому что делать бывших друзей врагами — это ошибка", — заявил 76-летний политик в воскресенье, 16 мая, в эфире радиостанции Frekvence 1.

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По его мнению, России и Чехии следует восстановить "по крайней мере корректные отношения", если уж о дружбе в настоящий момент не может идти речи.

Список государств, которые в Москве воспринимают как "недружественные", был обнародован 14 мая, в него вошли две страны — Чехия и США. Документ предусматривает, в частности, что дипломатическая миссия Чехии в России будет вправе принимать на работу не более 19 лиц, находящихся на территории РФ, а посольство США — ни одного. Из-за этих ограничений начиная с июня будет прекращена работа отеля и ресторана на территории Чешского культурного центра в Москве.

В Брюсселе раскритиковали введение Россией списка "недружественных" иностранных государств, назвав его "очередным шагом в направлении эскалации".

Дипломатический конфликт России с Чехией и несколькими другими странами ЕС обострился несколько недель назад. Так, 17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в связи с данными о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014 года. В ответ Москва объявила о выдворении 20 сотрудников чешской дипмиссии.

До этого, 15 апреля, США ужесточили санкции в отношении Кремля, в том числе выслав десять российских дипломатов. В качестве ответной меры МИД РФ заявил о высылке 10 сотрудников посольства Соединенных Штатов.