Президент Чехии объяснил свое предложение следить за россиянами в Европе

Президент Чехии Петр Павел уточнил свои высказывания об угрозе безопасности, которую представляют российские граждане в Европе, и необходимости внимательно следить за их деятельностью.

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В четверг президент Павел сказал в интервью "Радио Свобода" (в России все структуры этого СМИ включены в реестр "иностранных агентов"), что российские граждане, проживающие в Европе, должны находиться под наблюдением спецслужб.

Это вызвало гневную реакцию многих российских пользователей соцсетей, которые, в частности, особенно много комментировали параллели, которые Павел провел между положением россиян в странах ЕС и японцев во времена Второй мировой войны в США.

"Я могу чувствовать сожаление в отношении этих людей, но в то же самое время, если мы посмотрим на историю, на время, когда начиналась Вторая мировая война, в отношении всего японского населения США также был введен режим пристального наблюдения. Это просто цена войны", - сказал тогда Павел.

После начала Второй мировой войны власти США интернировали около 125 тыс. проживавших на территории страны этнических японцев, большинство их которых были американскими гражданами.

Официальный представитель Павела уточнила, что сравнение с японским населением США "было сделано в том контексте, что ограничительные меры в отношении граждан враждебных стран - явление не новое и в прошлом они также вводились, хотя и более жестко".

Президент Чехии не говорил, что подобные меры нужно повторять сейчас и никоим образом не имел в виду "интернирование или какое-либо иное преследование", добавила она.

"Относиться с осторожностью"

В воскресенье свои слова объяснил уже Павел. В эфире телеканала CNN Prima News президент уточнил, что не предлагает спецслужбам следить за каждым россиянином. Вместе с тем, власти, по словам президента Чехии, должны следить за событиями в российской общине, чтобы реагировать на потенциальные риски.

Павел повторил, что Россия ведет агрессивную войну и "открыто отрицает действительность международных правил и права". Он напомнил зрителям о взрывах в 2014 году на чешском складе оружия - тайной операции, которую, по словам Праги, провели агенты российского ГРУ.

"Эта страна называет нас своим врагом. Через своих первых лиц она угрожает другим странам военными ударами, в том числе с применением ядерного оружия. Эта страна совершила террористический акт в нашем государстве. По всем этим причинам мы должны с осторожностью относиться к гражданам России, проживающим на нашей территории", - отметил Павел.

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В субботу слова Павела прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он сказал, что заявления президента Чехии "абсолютно запредельны", это "неонацизм в чистом виде".