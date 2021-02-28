Президент Чехии попросил Путина отправить в страну вакцину Спутник V
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Милош Земан уточнил, что Москва выказала готовность поставить препарат в Чехию. По словам Земана, для начала использования российской вакцины будет достаточно одобрения национального регулятора

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Президент Чехии Милош Земан направил письмо российскому президенту Владимиру Путину, в котором попросил его начать поставки в страну вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом Земан рассказал телеканалу CNN Prima.

По словам чешского лидера, он согласовал просьбу с премьер-министром Андреем Бабишем. Земан уточнил, что Россия выказала готовность поставить Чехии препарат.

Президент также отметил, что для одобрения использования "Спутника V" в Чехии будет достаточно решения национального регулятора — Государственного института по контролю за лекарствами (SUKL). Таким образом, президент не будет настаивать на одобрении вакцины регулятором ЕС — Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).

Россия направила заявку на регистрацию вакцины в ЕС в январе, однако пока решение принято не было. В феврале разработчик вакцины Центр им. Н. Ф. Гамалеи получил научную консультацию от ЕМА по разработке вакцины. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), еще одного разработчика препарата, Кирилл Дмитриев допускал, что вакцина может получить одобрение европейского регулятора в марте.

В начале февраля Земан положительно высказывался об использовании российской вакцины от коронавируса. "Не имею ничего против, если специалисты решат, что эту вакцину можно задействовать и в нашей стране. Это в любом случае лучше, чем если бы люди умирали просто из-за отсутствия вакцин", — заявил президент.

Ситуация с распространением коронавируса в Чехии начала ухудшаться в начале года. Правительство продлило режим ЧС в стране до конца февраля после соответствующей просьбы краевых руководителей. Они сообщили, что с учетом текущей ситуации имеющихся у них средств борьбы с пандемией будет недостаточно. Также с 1 марта граждане смогут передвигаться только по районам проживания, покинуть их можно будет только в случае крайней необходимости.

С начала пандемии в Чехии выявили 1,22 млн зараженных коронавирусом, умерли 20,1 тыс. человек.

В январе Венгрия зарегистрировала "Спутник V", не дожидаясь одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам. После этого было объявлено, что страна получит 2 млн доз, этого объема достаточно для вакцинации 1 млн человек.

В середине февраля еще одна страна Евросоюза Хорватия допускала, что может закупить у России "Спутник V" до того, как ЕС одобрит применение препарата.

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