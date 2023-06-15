Президент Чехии призвал "пристально следить" за россиянами по всему миру — и привел в пример интернирование японцев в США

За гражданами России, проживающими за рубежом, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше, заявил в интервью "Радио Свобода" президент Чехии Петр Павел. Говоря о "строгом режиме наблюдения", он упомянул решение властей США в годы Второй мировой войны интернировать десятки тысяч этнических японцев.

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"Я считаю, что, как и в случае с рядом мировых конфликтов в прошлом, во время продолжающейся войны меры безопасности в отношении российских граждан должны быть строже, чем в обычное время. Так что за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше. Потому что они граждане нации, ведущей агрессивную войну", — сказал Павел.

Продолжая свою мысль, чешский президент вспомнил об интернировании этнических японцев в США в годы Второй мировой войны: "Мне может быть жаль этих людей, но в то же время, если мы оглянемся назад, во времена, когда началась Вторая мировая война, — тогда все японское население, проживающее в Соединенных Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения. Это просто цена войны".

На уточняющий вопрос интервьюера о том, что чешский президент понимает под "строгим режимом наблюдения" в отношении граждан РФ, тот ответил, что говорит о "нахождении под пристальным вниманием спецслужб".

Павел также охарактеризовал как "плохой аргумент" призывы называть вторжение в Украину "войной Путина", а не "войной России", поскольку многие жители РФ поддерживают агрессивные действия Кремля и "даже призывают к распространению войны на другие страны". Одновременно президент Чехии заявил, что считает "недальновидными" попытки изолировать РФ: "Даже если поддержка Владимира Путина и войны составляет 75–80 процентов, что же делать с оставшимися 20 и более процентами? […] Всегда есть шанс встретить в России людей, с которыми можно найти общий язык, которые будут надеждой на то, что Россия изменится. Но на это потребуется время. [...] Везде, где мы найдем кого-то, с кем возможно общаться, кто сможет обсуждать будущее России в самых разных условиях, мы должны использовать возможность это делать", — считает президент Чехии.

Вскоре после атаки на Перл-Харбор в декабре 1941 года власти США приняли решение об интернировании более 125 тысяч этнических японцев (две трети из них имели американское гражданство). Этих людей принудительно переселили в специальные лагеря в западной части страны, которые были окружены колючей проволокой и патрулировались военными. Только в 1988 году правительство США принесло извинения за свои действия, вызванные "расовыми предрассудками, военной истерией и ошибками политического руководства". Десятки тысяч интернированных японцев получили компенсацию в размере 20 тысяч долларов на человека.