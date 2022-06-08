Президент Эстонии не исключает внеочередных парламентских выборов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Канцелярия президента Эстонии обратилась в Государственную службу по организации выборов с вопросом, когда можно объявлять внеочередные парламентские выборы.

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Вчера директор канцелярии президента Алара Кариса Пеэп Яхило направил официальное письмо руководителю Государственной службы по организации выборов Арне Кoйтмяэ, в котором задает вопрос о том, каков оптимальный срок для подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов.

„Уважаемый руководитель Государственной службы по проведению выборов, внутриполитическая ситуация не исключает ситуации, когда перед президентом может встать вопрос, что для решения правительственного кризиса придется объявить внеочередные выборы в Рийгикогу", — написал Яхило, отметив, что согласно 3-й статье, ч.3, Закона о выборах в Государственное собрание (Рийгикогу) объявленные главой государства внеочередные парламентские выборы должны состояться в течение 20-40 дней с момента их объявления, и канцелярия президента хотела бы знать, каков, по мнению службы, оптимальный срок, который потребуется для того, чтобы по предложению правительства организовать и провести летом внеочередные выборы в Рийгикогу, как предусматривает Конституция ЭР. Канцелярия президента просит ответить на вопрос как можно быстрее.

В Эстонии — правительственный кризис: премьер-министр страны предложила президенту Алару Карису отозвать от должности семерых министров, представляющих в правительстве Центристскую партию.

По признанию самой Каллас, последним и решающим фактором для нее при принятии решения об отставке министров стал момент, когда законопроект о переводе начального образования на эстонском языке, одобренный правительством на основе консенсуса, был отклонен в среду в Рийгикогу голосами депутатов Центристской партии и EKRE.

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