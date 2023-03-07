Президент Эстонии не утвердил законопроект о демонтаже советской символики

Как сообщает ERR, президент Эстонии Алар Карис не одобрил принятые парламентом страны поправки в законодательство, разрешающие снос советских памятников и демонтаж советской символики, находящейся в публичном пространстве.

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Целью поправок, принятых Рийгикогу (эстонским парламентом), названо "удаление из публичного пространства таких объектов, которые нарушают чувство справедливости общества или представляют угрозу безопасности Эстонии". Президент страны назвал эту цель "легитимной", но отметил, что в нынешнем виде поправки противоречат Конституции Эстонии, а некоторые из них "юридически неясны".

Карис обратил внимание депутатов, что в пояснительной записке запрещенными считаются прежде всего объекты, связанные с деятельностью cоветской власти. "Однако сам запрет сформулирован гораздо шире. В такой ситуации исполнитель закона должен делать предположения о том, что же имелось в виду на самом деле", — подчеркнул эстонский лидер.

"Принцип правовой ясности требует, чтобы закон был достаточно ясным и понятным, чтобы каждый мог предвидеть действия государства и соответствующим образом cкорректировать свои действия", — считает Карис.

Так называемый Закон о советских памятниках, принятый в парламенте Эстонии еще в середине февраля, описывает правила демонтажа красноармейских монументов и советской символики на территории страны. Пока поправки не утвердит президент страны, решение о проведении соответствующих работ будут принимать на основании общего законодательства.