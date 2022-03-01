Президент Эстонии: усиление восточного крыла НАТО — неизбежный ответ на развязанную Путиным войну

Усиление восточного крыла НАТО — это неизбежный ответ на принятое Владимиром Путиным решение начать войну, заявил президент Эстонии Алар Карис во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во вторник прибывшим с кратким визитом в Эстонию.

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"Единство стран Запада, быстрота действий и решительность в поддержке Украины, ставшей жертвой войны, и в обуздании агрессора — России является единственно верным и очевидным", — подчеркнул Карис.

Об этом BNS сообщили в канцелярии президента, отметив, что, по словам Кариса, развязанная Путиным война против Украины вновь поставила актуальнейший вопрос: как остановить агрессора в Европе.

"Решение Путина начать войну уничтожило прежнюю картину европейской безопасности", — подчеркнул Алар Карис. По его словам, всего лишь год назад такое можно было представить себе только в качестве сюжета фантастического фильма — территорию европейской страны атакуют наземные, воздушные и морские силы соседнего государства, бомбят города и оккупируют ее.

"Начатая Путиным война превратила это в жуткую действительность, наблюдаемую нами в Украине вот уже шестые сутки. Это грубейшее нарушение международного права, это преступление", — сказал Карис.

В ответ на развязанную Путиным войну в Украине НАТО усилит свое присутствие в странах-членах альянса восточного крыла, в том числе в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

"Это закономерная реакция на амбиции руководства России — силой войны диктовать, какой должна быть с точки зрения Кремля внешняя политика и политика безопасности, — отметил Карис. — Все члены НАТО равны между собой, где бы они ни находились — на севере, на юге, на востоке или на западе".

Президент Карис и генсек НАТО Столтенберг высоко оценили стойкость и мужество украинцев в защите своей страны и выразили соболезнования родным всех погибших в этой войне.

"Защищая свою родину, украинцы защищают и всю нашу демократическую Европу, свободу всех нас, — подчеркнул президент Эстонии. — Ставшие жертвами войны гражданские лица в Украине, ее военные — все они хотят мира, хотят спокойно жить в своих домах. Неизмеримы их страдания".