Президент Эстонии выступил против обсуждения предложений России к НАТО

Предложения России к НАТО о гарантиях безопасности, включающие нерасширение альянса на восток, не подлежат обсуждению, заявил президент Эстонии Алар Карис. Его слова приводит РБК со ссылкой на Postimees.

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"Об обсуждении этих пунктов, я считаю, не может быть и речи", — заявил президент Эстонии, которая является членом НАТО с 2004 года. По мнению Кариса, из России в последнее время поступают не пожелания, а "прямо-таки команды".

По его словам, США и другим входящим в альянс странам следует "отложить" предложения России и "выступить со своими мыслями". "Если мы начнем их обсуждать, то, думаю, у нас и возникнет проблема", — добавил Карис.

Предложение президента США Джо Байдена провести встречу стран НАТО с Россией президент Эстонии назвал пугающим. По словам Кариса, это поставило под вопрос, насколько можно доверять союзникам.

На прошлой неделе МИД России опубликовал проекты договоров о стратегической безопасности, переданные США и НАТО. В частности, в них Москва предложила не размещать военные базы альянса на территории бывшего СССР и отказаться от расширения блока на восток. Россия также предлагала отказаться от размещения вооружений там, где одна из сторон могла бы воспринять это как угрозу.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что с некоторыми предложениям США могли бы согласиться, но с теми, которые касаются НАТО, — нет.