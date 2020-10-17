Президент Эстонии выступила за отставку главы МВД из-за гомофобных высказываний

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд уверена, что министр, не стесняющийся гомофобных высказываний, не подходит правительству страны. Она заявила, что довела свою точку зрения до премьер-министра страны Юри Ратаса.

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд уверена, что министр внутренних дел Март Хельме не может занимать пост в правительстве страны. Об этом политик написала в своем Facebook в субботу, 17 октября.

"Зло и ненависть никогда не могут быть политической повесткой дня", — отметила она.

Ma ei mõista siseminister Mart Helme varjamatut vaenu meie ühiskonna vastu. Jutt on ju meie oma inimestest — meie… Posted by Kersti Kaljulaid on Saturday, October 17, 2020

В Эстонии разразился политический скандал, связанный с гомофобной риторикой главы МВД, прозвучавшей в интервью Deutsche Welle. Хельме, в частности, заявил, что в законодательстве надо обозначить четко и ясно, что брак — это союз "между одной женщиной и одним мужчиной, и все".

Кроме того, он посоветовал всем геям бежать в Швецию, где на них "смотрят более вежливо", добавив, что сам относится к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации "недружелюбно". "Министр с подобным мировоззрением не годится в правительство Эстонской Республики", — отметила Кальюлайд, пояснив, что довела свою точку зрения до премьер-министра страны Юри Ратаса.

Политический скандал в Эстонии разразился из-за гомофобных высказываний главы эстонского МВД в интервью нашей программе "вТРЕНДde". Премьер страны осудил позицию министра, звучат призывы к его отставке. Вот фрагмент беседы, а полное интервью смотрите здесь https://t.co/WBXaq5qyuY pic.twitter.com/LuPr64nfRN — DW на русском (@dw_russian) October 16, 2020

Возглавляемая Мартом Хельме Консервативная народная партия Эстонии, критически относящаяся к Евросоюзу и беженцам, вошла в коалиционное правительство в 2019 году и с тех пор ее представители регулярно оказываются в центре различных скандалов, напоминает агентство dpa.