Президент Финляндии Саули Ниинистё утвердил законы о вступлении страны в Северо-Атлантический альянс, сообщает газета Helsingin Sanomat. Соглашение о расширении НАТО по-прежнему не ратифицировали всего две страны: Турция и Венгрия.

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Подписание президентом закона о вступлении в НАТО оставалось последним шагом, который Финляндия должна была сделать со своей стороны для присоединения к альянсу. 1 марта это решение подавляющим большинством голосов одобрил парламент страны.

Для получения Финляндией статуса полноправного члена НАТО заявку должны одобрить все члены альянса, этого пока не сделали только Турция и Венгрия. Helsingin Sanomat со ссылкой на турецкую газету Hürriyet пишет, что парламент в Анкаре может рассмотреть этот вопрос до конца недели. Ожидается, что венгерские депутаты проведут голосование в ближайший понедельник.

В середине мая прошлого года Финляндия подала заявку на вступление в НАТО совместно с Швецией. На желание двух североевропейских стран присоединиться к блоку сразу негативно отреагировала Турция. В первую очередь, Анкара была недовольна тем, что власти Швеции и Финляндии предоставляют убежище курдским активистам, которых на родине считают террористами. Впоследствии турецкие власти заявили, что им удалось уладить разногласия с Хельсинки, однако одобрить заявку Стокгольма они пока что не считают возможным.

22 марта парламент Швеции поддержал присоединение страны к Северо-Атлантическому альянсу. В правительстве страны заявили, что несмотря на сложные переговоры с Турцией, Швеция станет полноправным членом НАТО к летнему саммиту организации в Вильнюсе.