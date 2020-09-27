Президент Франции: Лукашенко придется уйти

В интервью изданию Le Journal du Dimanche Эмманюэль Макрон назвал происходящее в Беларуси "кризисом власти" и заявил, что восхищается мужеством протестующих белорусов.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Александру Лукашенко следует добровольно уйти. "Очевидно, ему придется уйти", - заявил французский лидер в интервью изданию Le Journal du Dimanche, опубликованном в ночь на воскресенье, 27 сентября.

"Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и которая удерживается силой", - такими словами Макрон описал ситуацию, сложившуюся в Беларуси после прошедших 9 августа президентских выборов. После того, как Центризбирком объявил о том, что Лукашенко одержал победу с результатом в 80 процентов голосов, десятки тысяч человек по всей стране начали ежедневно выходить на улицы с протестами.

Власть отреагировала на протесты жесткими задержаниями и избиениями демонстрантов. 23 сентября Александр Лукашенко, не уведомив об этом общественность и мировых лидеров, провел церемонию собственной инаугурации, что вызвало очередную волну возмущения граждан.

Женщины на протестах в Беларуси

По словам Эмманюэля Макрона, его восхищает мужество участвующих в протестах белорусов. "Они знают о том, на какой риск идут, выходя каждую неделю, по выходным, на демонстрации, и все-таки они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую демократию в этой стране", - сказал Макрон.

Особого уважения при этом, по словам французского президента, заслуживают участвующие в протестах женщины. По данным белорусских правозащитников из центра "Весна", на протесте, состоявшемся в субботу, 26 сентября, было задержано более сотни человек.

24 сентября пресс-служба верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности сообщила, что Евросоюз отказывается признавать Александра Лукашенко законным избранным президентом Беларуси.