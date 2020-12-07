Президент ФРГ напомнил о значимости отношений с Польшей

Президент ФРГ Штайнмайер в 50-ю годовщину жеста покаяния канцлера Вилли Брандта в Варшаве приветствовал решение бундестага поставить в Берлине памятник полякам — жертвам Второй мировой.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер напомнил о значимости отношений Федеративной Республики с Польшей. Партнерство Германии и Польши является "важной предпосылкой к успешному будущему", говорится в видеосообщении Штайнмайера, опубликованном в понедельник, 7 декабря, спустя 50 лет после знаменитого жеста покаяния канцлера ФРГ Вилли Брандта в Варшаве.

"Но мы не забудем и прошлое. Ни горе поляков, ни историческое мужество для примирения, ни коленопреклонение, напоминающее нам об этом", — подчеркнул глава государства.

Президент ФРГ приветствовал решение бундестага воздвигнуть в Берлине памятник полякам — жертвам Второй мировой войны. По мнению Штайнмайера, монумент станет "видимым символом против забвения".

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас тоже не оставил без внимания юбилей важного политического жеста. Поступок Брандта является признанием вины Германии за преступления Холокоста против человечности, пишет Мас в колонке для издания Passauer Neue Presse. Сам экс-канцлер не несет вины, подчеркнул глава МИД ФРГ. Он "преклонил колени за тех, кому следовало так поступить", отметил министр, также приветствовавший решение бундестага.

Варшавское гетто

В 1940 году нацисты создали в Варшаве самое большое еврейское гетто на территории оккупированной ими Европы. В июле-сентябре 1942-го 300 тысяч евреев из Варшавы были депортированы в концентрационный лагерь Треблинка и уничтожены. Сотни жителей еврейского района объединились в подпольные группы сопротивления. Восстание в Варшавском гетто шло с 19 апреля по 16 мая 1943 года и было жестоко подавлено нацистами.

Вилли Брандт возглавлял правительство ФРГ в 1969-1974 годах. 7 декабря 1970 года во время визита в Польшу он встал на колени перед памятником героям восстания в Варшавском гетто. Спонтанный жест стал символом покаяния за преступления, совершенные немцами во времена национал-социализма. В 1971 году Брандт был удостоен Нобелевской премии мира "за создание условий для серьезного диалога между Востоком и Западом".