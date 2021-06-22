Президент ФРГ почтил память жертв нападения нацистской Германии на СССР
Foto: AP/Scanpiх/LETA

Никто не понес больше жертв на Второй мировой войне, чем Советский Союз, подчеркнул Штайнмайер. Он возложил венок к мемориалу советским воинам в берлинском районе Панков.

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) почтил память многочисленных жертв нападения нацистской Германии на СССР 80 лет тому назад, возложив венок к мемориалу советским воинам в берлинском округе Панков утром во вторник, 22 июня. По оценкам, жертвами нацистской истребительной войны против СССР стали 27 млн человек, в том числе 14 млн мирных жителей.

"Никто на этой войне не понес больше жертв, чем народы тогдашнего Советского Союза. И все же эти миллионы не так прочно укоренились в нашей памяти, как того требуют их страдания и наша ответственность", - сказал Штайнмайер в своей речи 18 июня. Он назвал войну нацистской Германии против СССР "убийственным варварством". "Память об этом аде, абсолютной враждебности и дегуманизации других остается для немцев обязанностью, а для всего мира - предостережением", - подчеркнул президент ФРГ.

Памятник советским воинам в Панкове является наряду с монументом в берлинском Трептов-парке одним из трех важнейших памятников советским солдатам в столице Германии. В народном парке Шёнхольцер-Хайде захоронены останки более чем 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии, которые погибли при взятии Берлина в мае 1945 года. Этот мемориал также напоминает о жертвах среди советских военнопленных.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle
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