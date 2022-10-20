Президент ФРГ Штайнмайер отменил поездку в Украину

Ведомство президента Германии объяснило отмену визита в Киев соображениями безопасности. Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский вместо встречи в Украине проведут телефонный разговор.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) отменил поездку в Украину, запланированную на четверг, 20 октября. Ведомство федерального президента обосновало отмену поездки соображениями безопасности. Ожидалось, что глава германского государства встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Однако лидеры двух стран проведут 20 октября телефонный разговор, отметила пресс-секретарь президента ФРГ Керстин Гаммелин. По ее словам, Берлин и Киев находятся "в тесном и конфиденциальном планировании" визита Штайнмайера в Украину, что важно для обеих сторон.

Несостоявшаяся весенняя поездка президента ФРГ в Киев

Штайнмайер еще не посещал Украину в должности главы государства. Президент Германии хотел отправиться в Киев в середине апреля вместе с главами Польши, Латвии, Эстонии и Литвы, но буквально накануне поездки изменил свои планы. "Я был готов это сделать, однако, очевидно — и я должен принять это к сведению — в Киеве этого не захотели", — сказал тогда президент ФРГ.

Причиной нежелания украинских властей принять в Киеве Штайнмайера стали его тесные связи с Россией в годы пребывания на посту министра иностранных дел ФРГ и поддержка строительства газопровода "Северный поток — 2". Позднее Штайнмайер публично признал, что в прошлом допустил целый ряд ошибок в своей политике по отношению к РФ и недостаточно учитывал законные интересы Украины.