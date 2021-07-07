Президент Гаити Жовенель Моиз убит в своей резиденции, его жена ранена

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения на его частную резиденцию, сообщает портал Juno7 со ссылкой на официальное заявление премьер-министра республики Клода Жозефа.

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Как сообщил премьер, в ночь с 6 на 7 июля на резиденцию главы государства напала группа неустановленных лиц. В результате нападения был смертельно ранен президент страны, ранение получила и его супруга, в настоящее время ей оказывается необходимая помощь.

Кто именно совершил нападение, в заявлении не уточняется, но отмечается, что нападавшие говорили по-испански (официальные языки Гаити — гаитянский креольский и французский).

Премьер-министр Гаити назвал совершенное преступление "одиозным, бесчеловечным и варварским".

"Ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити", — говорится в заявлении Жозефа.

Жовенель Моиз возглавлял Гаити с 7 февраля 2017 года.