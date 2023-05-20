Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая в субботу, 20 мая, выполнила первый после возобновления авиасообщения с Россией рейс из Тбилиси в Москву.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам Зурабишвили, авиакомпанию интересует только обогащение, и для достижения своих целей она хочет "воспользоваться новой реальностью, которая неприемлема для очень большой части нашего населения".

"Я воздержусь от использования борта до тех пор, пока он находится в руках Georgian Airways, чтобы не обогащать компанию", — сказала президент на брифинге, призвав сограждан присоединиться к бойкоту.

Критика прямого авиасообщения Грузии с Россией

Прямые рейсы из России в Грузию были запрещены Москвой с 2019 года. 10 мая 2023 года Владимир Путин отменил этот запрет. В этот же день был отменен визовый режим для граждан Грузии.

Зурабишвили назвала решения Путина "очередной российской провокацией", заявив, что возобновление прямого авиасообщения неприемлемо, пока РФ ведет войну в Украине и оккупирует грузинскую территорию.

Накануне, 19 мая, в аэропорту Тбилиси прошли протесты из-за прилета первого за четыре года рейса из Москвы, его выполнила российская авиакомпании "Азимут".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (5) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Стипендия на обучение в бакалавриате и гарантированное трудоустройство
Возможно ли получить наиболее востребованную специализацию всего за год?
Голосуй за любимого игрока сборной Латвии и выигрывай Xbox
Стипендия на обучение в бакалавриате и гарантированное трудоустройство