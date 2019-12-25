Президент Грузии предложила диалог с РФ по принципу "нормандского формата"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что было бы полезно вести диалог с Москвой по примеру "нормандского формата". Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, существующие виды переговоров имеют технический характер и не приносят результата, а Грузии нужна поддержка.

"Если будет возможность, было бы хорошо иметь формат нормандского типа (переговоров с РФ), где Грузия будет представлена вместе с партнерами, так как у нас нет силы проводить переговоры одним… нам нужна эта поддержка", — отметила Зурабишвили.

Он привела пример Украину, которая используя этот формат, не проводит прямых переговоргов с РФ.

При этом президент Грузии отметила, что может настать время, когда станут необходимым прямые отношения с РФ.