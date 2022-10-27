Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому, что Путин готов к переговорам

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил о готовности президента России Владимира Путина к переговорам с лидером Украины Владимиром Зеленским. Эмбало сказал об этом во время совместного брифинга с Зеленским, видеозапись которого опубликовал Офис президента Украины, пишет Meduza.io.

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"Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. <…> Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским", — заявил лидер Гвинеи-Бисау.

Комментируя предложение Путина, Зеленский заявил, что Россия уже использовала при атаках на Украину 400 иранских беспилотников. "Это такой диалог, про который господин президент сказал. Вместо слов на тебе 400 ракет. В целом мы, россияне, про мир, вот такой вам диалог", — добавил он.

Перед тем, как возобновить переговоры, Зеленский предложил России отказаться от обстрелов украинской инфраструктуры, блокировки украинских портов в Черном море и угроз ядерным оружием.

"Что касается сигналов с российской стороны. Господин президент сказал, что Россия хочет наладить мосты. <…> Я сказал, чтобы были мосты между теми или иными странами, нужно, чтобы не взрывали инфраструктуру. Тогда, возможно, в будущем про что-то можно говорить. Другой вопрос — с кем говорить. <…> Второй вопрос, который передала Россия, что надо разблокировать отношения… Давайте начнем разблокирование с Черного моря. И третье: все боятся ядерной угрозы, вся эта риторика идет от Российской Федерации", — отметил президент Украины.

Зеленский предположил, что инициатива Путина — это "спланированная риторика", которая направлена на внутреннюю российскую аудиторию и аудиторию тех стран, которые не разорвали отношения с РФ.

"Чтобы в принципе говорить про какой-то диалог, надо, чтобы одна страна уважала другую, ее территориальную целостность, суверенитет, границы. <…> Пока всего этого нет", — сказал Зеленский.