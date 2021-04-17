Президент и глава Минздрава Киргизии посоветовали лечить Covid-19 отваром ядовитого растения

В Киргизии проходят клинические испытания препарата на основе ядовитого растения "иссык-кульский корень" (аконит джунгарский, Aconitum soongaricum) для лечения больных коронавирусом. Глава Минздрава страны Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что около 200 пациентов, которые переносят болезнь в легкой форме, принимают "лекарство" в стационарах под наблюдением врачей, и "никто из них не скончался".

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Бейшеналиев подчеркнул, что отвар необходимо принимать в горячем виде. "Те, кто болеют ковидом в легкой форме, могут выздороветь в течение одного-двух дней, если будут принимать это лекарство, а те, кто болеют тяжелой формой заболевания, выздоравливают в течение трех-четырех дней", — заявил министр. При этом он подчеркнул, что если выпить жидкость в холодном виде, то человек умрет через пять минут, передает "Интерфакс".

По словам главы минздрава, дозу определял лично президент Киргизии Садыр Жапаров: сам глава республики утверждал, что с помощью отвара аконита вылечился от коронавируса в тюрьме. Бутылки с настойкой аконита отправляются в больницы, где жидкость греют в чайнике и под присмотром врачей дают пациентам, рассказал Бейшеналиев на брифинге 16 апреля.

На вопрос журналистов, готов ли он понести ответственность за смерть граждан от самостоятельного приема иссык-кульского корня, Бейшеналиев ответил, что средство пациентам дают врачи, и они будут отвечать за летальный исход, пишет "Медиазона — Центральная Азия".

"Я тоже буду ответственен. Если отвар будет приобретен с рук, то ответственны те, кто продал", — сказал министр. "В горячем виде его только надо принимать, укутаться и лежать. Пропотеете и будет облегчение. Если в холодном виде один глоток сделает человек или после приема горячего отвара выпьет что-то холодное, то умрет", — добавил глава Минздрава.

Он выпил перед журналистами чашечку разогретой настойки. Оператор Kaktus.media, подошедший ближе к столу, где грелась жидкость, позже почувствовал себя плохо: у него сильно заболела голова, началась рвота.

Бейшеналиев утверждает, что аконитом в Киргизии вылечили не менее 300 человек, из больниц ему присылали "пофамильный отчет". По словам министра, "препарат" проходит третью стадию клинических испытаний. "Как только станет известно о пользе препарата, мы намерены его зарегистрировать", — сказал он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) после этого заявила, что не располагает данными об эффективности и безопасности Aconitum soongaricum для лечения больных с коронавирусом, и не прошедший клинических испытаний препарат не может быть рекомендован для широкого использования населением.

Сильнейший яд, поражающий центральную нервную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы, содержится в корневище аконита. При попадании в организм человека сок растения раздражает желудочно-кишечный тракт, вызывает сильное жжение и боли во рту, пищеводе, желудке, рвоту, слюнотечение. Отравление сопровождается холодом во всем теле, бледностью, резкой слабостью и развивается быстро. Смерть наступает от остановки сердца и дыхания.