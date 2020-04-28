Президент Ирана призвал народ не бояться коронавируса

Иранский народ не должен бояться коронавируса, заявил во вторник президент Ирана Хасан Рухани. Его слова приводит "Интерфакс".

"Чрезвычайный страх, чрезвычайная тревожность, чрезвычайная обеспокоенность хуже самого коронавируса, они могут разрушить жизни людей и отнять у людей комфорт", — говорится в заявлении президента, опубликованном на его официальном сайте.

Но в то же время иранцам "не следует быть легкомысленными". "То есть не должно быть излишней тревоги и беспокойства, но необходимо проявлять необходимую предосторожность", — подчеркнул Рухани.

За последние сутки в Иране скончался 71 человек с коронавирусом, что примерно на 20 меньше по сравнению с показателями предыдущих дней. Кроме того, в стране выявили 1112 новых заражений.

Уже на протяжении двух недель количество летальных исходов среди людей, инфицированных коронавирусом, меньше 100 в сутки.

На прошлой неделе в Иране начали снимать введенные из-за коронавируса ограничения — открылись магазины, рынки и парки, а также возобновилось движение на междугородних автомагистралях.

Ранее в апреле представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур заявлял о тенденции на понижение в статистике заражений коронавирусом.

В Иране с начала вспышки коронавирусной инфекции диагностировано 92 584 случаев заражения, 5 877 инфицированных скончались.