Президент Италии не принял отставку главы правительства страны Марио Драги

Президент Италии Серджио Маттарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги и предложил ему выступить перед парламентом, чтобы ясно понять сложившуюся политическую ситуацию.

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Свое решение уйти в отставку Драги мотивировал тем, что не может продолжать работу после того, как он потерял поддержку движения "Пять звезд" — ключевого игрока его правящей коалиции.

"Коалиции национального единства, поддержавшей это правительство, больше не существует", — заявил по этому поводу в четверг премьер-министр.

Правительство Италии — на грани развала



Правительство Италии во главе с бывшим главой Европейского центробанка Марио Драги, проработав меньше полутора лет, оказалось на грани развала: его хочет покинуть теряющее популярность движение "Пять звезд".

Движение отказалось участвовать в голосовании по внесенному правительством ключевому законопроекту и требует выполнить его требования относительно повышения социальных расходов или грозит выйти из правительства, развалив его.

По итогам последних выборов 2018 года "Пять звезд" сформировали крупнейшие фракции в обеих палатах парламента, но в последнее время рейтинг движения скатился до 11% — в два раза меньше, чем у лидирующих "Братьев Италии" и Демократической партии.

Поэтому, как говорят итальянские аналитики, большая фракция внутри "Пяти звезд" подталкивает лидера, экс-премьера Джузеппе Конте, к тому, чтобы выйти из состава правительства: они полагают, что в оппозиции движение снова начнет набирать очки.

Три недели назад из "Пяти звезд" вышел бывший лидер движения и министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, обвинив Джузеппе Конте и его сторонников в том, что они ради рейтинга саботируют помощь Украине.

Правительство Италии обещало Украине оружие, и Джузеппе Конте поначалу поддержал эту идею, но затем все больше стал выступать за переговоры с Россией.

Демарш "Пяти звезд"



Поводом к демаршу "Пяти звезд" стал проект закона о помощи населению в связи с инфляцией и подскочившими ценами на энергоносители. Объем помощи — 26 млрд евро.

"Пять звезд" заявили, что они — против этого закона по причинам, связанным с планами строительства под Римом завода по сжиганию мусора (утилизация мусора — большая проблема для итальянской столицы).

Правда, как отмечает европейская редакция международного издания Politico, Джузеппе Конти, объявляя в среду вечером о бойкоте голосования, не сказал о выходе из правительства — он заверил, что "Пять звезд" готовы к диалогу и работе в правительстве, но для этого Марио Драги должен выполнить требования движения.

Эти требования касаются в основном повышения социальных расходов.

Тем не менее, вероятность развала правительства очень велика.

Еще две партии пестрой правительственной коалиции (всего их пять), правопопулистская "Лига" и левоцентристская Демократическая партия, заявили, что наиболее вероятным итогом раздрая в правительстве окажутся внеочередные выборы — они могут пройти уже в сентябре.

Сам Марио Драги говорит, что если "Пять звезд" выйдут из коалиции, то что делать дальше, будет решать президент Серджио Маттарелла.

Как пишет агентство Рейтер, президент может попытаться уговорить Драги провести в парламенте формальное голосование о доверии правительству, а может назначить нового временного премьера, который проработает до очередных выборов в следующем году.