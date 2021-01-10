Президент Израиля привился вакциной Pfizer от коронавируса
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент Израиля Реувен Ривлин получил вторую по счету дозу вакцины от коронавируса COVID-19 американской фармацевтической компании Pfizer, сообщает The Times of Israel.

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Прививку президенту сделали в Иерусалиме три недели спустя после первого укола. Накануне вторую дозу вакцины получили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения Йоэль Эдельштейн. Таким образом, они стали первыми гражданами Израиля, которые вакцинированы от коронавируса препаратом Pfizer.

На утро 10 января первую дозу вакцины Pfizer в Израиле получили более 1,8 млн человек, это более 20% населения страны. Однако в последние дни темпы вакцинации снизились из-за недостатка вакцины. Ожидается, что вечером в воскресенье в страну прибудет партия в 725 тысяч доз вакцины Pfizer.

С начала пандемии в Израиле выявили 487 тысяч зараженных, более 69 тысяч человек болеют в настоящий момент. Более 3,6 тыс. человек скончались после заражения COVID-19.

Ранее американская биотехнологическая компания Moderna объявила об одобрении своей вакцины Минздравом Израиля для использования на территории страны. По данным компании, Минздрав Израиля согласовал поставку 6 миллионов доз вакцины от коронавируса, и 7 января в страну прибыла первая партия.

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Интерфакс

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Интерфакс

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