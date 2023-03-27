Ицхак Герцог призвал власти в Израиле "немедленно остановить законодательный процесс". Университеты объявили забастовку, а целый ряд мэров и глав региональных советов анонсировал голодовку.

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Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство, премьер-министра Биньямина Нетаньяху и членов правящей коалиции остановить принятие спорной реформы судебной системы. Соответствующий комментарий Герцог оставил в понедельник, 27 марта, в Twitter.

"Ради единства народа Израиля, в интересах ответственного поведения, призываю вас немедленно остановить законодательный процесс", — написал он. "На вас обращены взоры всего еврейского народа", — добавил президент.

Всеобщая забастовка университетов и голодовка мэров

Между тем, как сообщила газета The Times of Israel, группа университетов объявила о всеобщей забастовке с утра 27 марта в связи с планами властей и освобождением от исполнения обязанностей министра обороны страны Йоава Галанта, который открыто выступил с критикой реформы, продвигаемой правительством Нетаньяху.

Главы университетов, ректоры и руководящий состав прекратят обучение на фоне продолжения законодательного процесса, "подрывающего основы израильской демократии и ставящего под угрозу ее дальнейшее существование", говорится в заявлении. Его авторы требуют от главы кабинета и коалиции немедленно начать переговоры для достижения согласованного и широкого консенсуса.

Тем временем мэры Кфар-Сабы и Герцлии, главы региональных советов Верхней Галилеи и Шаар ха-Негева, а также руководитель местного совета Зихрона-Яакова анонсировали голодовку, сообщил "12-й канал". Забастовка голодающих пройдет перед зданием офиса премьер-министра в Иерусалиме.

В Вашингтоне призвали к достижению компромисса



В Вашингтоне уже заявили, что "глубоко обеспокоены" происходящим в Израиле. Белый дом призвал израильские власти найти компромисс на фоне массовых протестов.

"Демократические общества укрепляются благодаря системе сдержек и противовесов, а фундаментальные изменения в демократической системе должны проводиться при максимально широкой народной поддержке", — говорится в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Эдриенна Уотсона.

"Продолжаем настоятельно призывать израильских лидеров как можно скорее достичь компромисса. Считаем, что это лучший путь вперед для Израиля и всех его граждан", — указал он, добавив, что поддержка безопасности и демократии Израиля со стороны США остается неизменной.

Нетаньяху проводит консультации с членами кабинета



Тем временем, по данным газеты The Jerusalem Post, Биньямин Нетаньяху с вечера 26 марта до поздней ночи встречался с министрами кабинета. Так, по сведениям издания, в дискуссиях приняли участие министр юстиции Ярив Левин, министр финансов Бецалель Смотрич, министр образования Йоав Киш и министр стратегического планирования Рон Дермер.

Ссылаясь на источники в партии Нетаньяху "Ликуд", газета передала, что Дермер и Киш пытались убедить главу правительства приостановить реформу. Левин, в свою очередь, настаивал на продвижении законопроекта, угрожая отставкой. По данным информационного портала Ynet, руководители коалиции продолжат обсуждение дальнейших действий 27 марта.

Премьер освободил министра обороны Израиля от должности

Занимавший пост министра обороны Йоав Галант 25 марта призвал правительство страны остановить проведение судебной реформы ради сохранения национальной безопасности. "Раскол внутри страны проник глубоко в Армию обороны Израиля и в оборонные структуры, это явная и существенная угроза безопасности Израиля. Я этого не допущу", — заявил он. По данным газеты The Jerusalem Post, после этого Нетаньяху вызвал Галанта к себе и лично сообщил ему "об утрате доверия".

Премьер-министра раскритиковали некоторые из коллег по его партии "Ликуд", а также бывший глава правительства Израиля, лидер оппозиции Яир Лапид. Он заявил, что "государственная безопасность не может быть картой в политической игре" и своим решением Нетаньяху "перешел красную линию".

Одновременно с этим в отставку подал генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир. Как заявил дипломат, для него "настало время присоединиться к борьбе за будущее Израиля, чтобы он оставался маяком демократии и свободы в мире".

"Национальная неделя паралича"

После сообщений об увольнении Галанта на улицы нескольких городов Израиля вышли протестующие. В Тель-Авиве оказались перекрыты несколько улиц. Полиция применила для разгона толпы водометы.

В Израиле с 27 марта анонсирована "Национальная неделя паралича" — серия демонстраций и забастовок против судебной реформы, которую критики считают посягательством на демократию.

Сообщается о приостановке взлетов из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Реформа должна расширить полномочия кабинета министров по отбору судей Верховного суда и ограничить полномочия этого судебного органа. В случае принятия законопроекта правительство фактически получит полный контроль над назначением судей. Парламент Израиля 20 февраля уже одобрил законопроект в первом чтении.