Президент Карис назначил новое правительство Эстонии

Президент Алар Карис в понедельник в первой половине дня в своей резиденции в Кадриорге назначил новое правительство Каи Каллас. В новое правительство вошли представители Партии реформ, Eesti 200 и Социал-демократической партии.

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Об этом BNS сообщила канцелярия президента. По словам президента Кариса, сила Эстонии заключается в коалиционных правительствах, такая политика основана на компромиссах и требует более широкой перспективы, чем просто пожелания собственной партии и обещания.

"Так идеи Партии реформ, Eesti 200 и социал-демократов сошлись в правительственном соглашении трех разных партий. Финал длившихся месяц коалиционных переговоров показал готовность прийти к соглашению. Теперь от каждого из вас, а также от фракций зависит, как долго это продлится. Это вопрос внутреннего спокойствия правительственного союза", — сказал глава государства.

"Но есть еще и внешний мир, которым вы не можете наслаждаться. Не будет ста дней без критики, все начинается с сегодняшнего дня. Оппозиция будет постоянно напоминать вам, что есть и другие мнения. Это совершенно нормально и демократично. Плохо, когда словесные перепалки перерастают в блокировку работы парламента и переходят в грубость. Но уже сейчас видно, что отношения между правящим альянсом и оппорзицией будут достаточно напряженными", — сказал президент Карис.

Глава государства попросил новую правящую коалицию обосновывать свои решения. "Я не думаю, что даже в случае кажущихся неприятными решений следует извиняться или оправдываться. Но необходимо разъяснять, почему то или иное болезненное решение является, на ваш взгляд, наиболее правильным. Умные люди понимают честные разговоры, а увертки вызывает упрямство и злость", — отметил Карис.

Президент Карис сказал, что он, как человек, который верит в силу знания, не может не сказать о том, что при принятии решений должен учитываться анализ последствий. "На мой взгляд, без анализа последствий невозможно обосновать, например, повышение налога с оборота для учреждений сектора размещения, изменение модели финансирования местных самоуправлений, детализацию налога на автомобили или многое другое, что новая правительственная коалиция уже пообещала внести изменения в законы в ближайшие месяцы или в ближайшие несколько лет", — добавил он.

"А теперь — за работу!", — сказал президент Карис, назначая новое правительство.