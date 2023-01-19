Президент Казахстана распустил нижнюю палату парламента и назначил внеочередные выборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о роспуске нижней палаты парламента (Мажилиса) и всех региональных советов (маслихатов), сообщает пресс-служба главы государства.

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Новых депутатов парламента страны выберут 19 марта, при этом 70% кресел распределят по партийным спискам, еще 30% займут победители голосования в одномандатных округах. Выборы в маслихаты позднее назначит Центральная избирательная комиссия: в советы областей и городов республиканского значения депутатов изберут по смешанной системе, в советы районов и городов областного значения — также по одномандатным округам.

"Проведение внеочередных выборов в Мажилис и маслихаты продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме. По ее итогам наша страна перешла на новые, более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти", — заявил Токаев.

После массовых беспорядков, произошедших в Казахстане в январе прошлого года, руководство страны анонсировало реформы, направленные на демократизацию страны. Соответствующие изменения в конституцию были одобрены на референдуме летом 2022 года; многие эксперты высказывали сомнения в том, что утвержденные поправки соответствуют заявлениям властей и ожиданиям граждан.

В ноябре 2022 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента страны. По их итогам действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев набрал более 80% и избрался на семилетний президентский срок.

Несколько дней назад обе палаты парламента признали утратившим силу закон "О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы (лидере нации)". По нему Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну в 1989-2019 годах, имел право выдвигать законодательные инициативы, его нельзя было содержать под стражей, обыскивать и допрашивать, также отмененный закон гарантировал первому президенту Казахстана и членам его семьи неприкосновенность имущества. Теперь на Назарбаева распространяются только общие гарантии, установленные местным законодательством в отношении всех экс-президентов Казахстана.