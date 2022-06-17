Президент Казахстана в присутствии Путина назвал ДНР и ЛНР квазигосударственными территориями.
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, назвал ДНР и ЛНР квазигосударственными территориями. По словам Токаева, Казахстан не признает их независимость.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Токаев заявил об этом, отвечая на вопросы на пленарном заседании форума в присутствии президента РФ Владимира Путина.

По словам Токаева, в Казахстане сложилось открытое общество, в котором высказывают разные мнения о российской "спецоперации" в Украине. Токаев отметил, что в мире существует противоречие между двумя принципами — территориальной целостностью государств и правом наций на самоопределение.

Токаев сказал, что Казахстан не признает независимость ни Тайваня, ни Косово, ни Абхазии, ни Южной Осетии.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
За кулисами Wolt: новые облачные магазины Wolt Market