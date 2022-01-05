Президент Казахстана: во время массовых протестов погибли сотрудники полиции

Массовые акции протеста в крупнейших городах Казахстана привели к столкновениям и попыткам захвата административных зданий. В Алма-Ате власти отключили интернет, на улицах слышны выстрелы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том. что среди сотрудников полиции есть жертвы.

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Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного газа. С 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Массовые протесты постепенно охватили крупнейшие города страны и к среде привели к жестким столкновениям, мародерству, захватам административных зданий.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в среду выступил с обращением к жителям страны. По словам Токаева, во время беспорядков в стране были убиты сотрудники правоохранительных органов. Власти Казахстана начнут действовать максимально жестко в отношении правонарушителей. Он намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений. Кроме того, с сегодняшнего дня президент возглавляет Совет Безопасности Казахстана.

Токаев заявил о существовании тщательно продуманного плана действий заговорщиков. По словам лидера Казахстана, инициаторы протестов были "мотивированы финансово".

В среду утром президент отправил в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Он также поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.

В среду утром протестующие в Алма-Ате ворвались в здание мэрии. По данным РИА "Новости", в здании начался пожар (на фото выше). В Алма-Ате действует режим чрезвычайного положения: введен комендантский час, запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя. Демонстранты вступают с полицией в стычки, отбирают у них щиты и каски. По данным РИА Новости, протестующие разоружили часть сотрудников полиции, в городе к середине дня полицейских почти не видно.

По официальным данным, в Алма-Ате избито более 500 гражданских лиц, в том числе 130 женщин и стариков. Сожжено 120 машин, в том числе 33 полицейских, скорых и пожарных. Нанесен ущерб 120 магазинам и объектам торговли, 180 предприятиям общепита и около 100 офисам малого и среднего бизнеса.

В Казахстане полностью отключен интернет. По данным сервиса Global Check, интернет не работает как у мобильных, так и у проводных операторов.

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