Президент Киргизии заявил о попытке захвата власти и предложил отменить итоги выборов
Foto: AP/Scanpix

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением, в котором заявил о попытке незаконного захвата власти в стране. Об этом сообщает "Интерфакс".

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По его словам, ночью "некоторые политические силы" попытались "незаконно захватить государственную власть", они нарушили общественный порядок, "используя итоги выборов как повод". Он предложил лидерам оппозиционных партий успокоить своих сторонников, а граждан призвал сохранять мир и не поддаваться провокациям.

"Я дал приказ силовикам, чтобы они не стреляли пулями [в протестующих] во избежание пролития крови граждан. Мы предприняли все меры, чтобы не усугубить ситуацию. Мир в стране, стабильность в обществе выше любого мандата депутата. Я предлагал ЦИК отменить результаты выборов, если это необходимо и были случаи нарушения закона", — сказал Жээнбеков (цитата по "Медиазоне").

Протесты в Киргизии начались 5 октября после подведения итогов парламентских выборов, в результате которых барьер в 7% преодолели только 4 из 16 партий, три из которых считаются провластными.

В ночь на 6 октября участники акции протеста в Бишкеке захватили Белый дом, где находятся парламент и администрация президента. После этого они направились к зданию Государственного комитета национальной безопасности, где освободили из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

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