Президент Литвы Гитанас Науседа уйдет в самоизоляцию
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Один из сотрудников канцелярии президента Литвы контактировал с больным ковидом, из-за чего все сотрудники аппарата должны уйти в самоизоляцию, передает литовское издание Delfi.

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"В пятницу после обеда выяснилось, что один из работников аппарата неделю назад общался с человеком, возможно, больным коронавирусом, поэтому все работники канцелярии должны изолироваться и ждать результатов теста этого человека на COVID–19. В президентском дворце сейчас проводят дезинфекцию", – сказано в письме пресс-секретаря президента Литвы Гитанаса Науседы Ридаса Ясюлёниса Delfi.

Президент Литвы и его семья также ушли в самоизоляцию.

Как уже сообщалось, в последние несколько недель в Европе растет заболеваемость ковидом, в том числе в странах Балтии. В связи с этим в Литве на прошлой неделе возобновили требование носить маски в помещениях.

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