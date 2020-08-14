Президент Литвы: мы приостановили кровопролитие в Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что предложенный им план урегулирования ситуации в Беларуси помог приостановить кровопролитие в это стране.

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"Мы немного приостановили кровопролитие, я надеюсь, что оно вскоре будет полностью остановлено", — сказал журналистам после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд Науседа. Он заметил, что поступают сигналы о том, что белорусские власти рассматривают его предложение. "Да, по дипломатическим каналам мы получаем определенные сигналы, свидетельствующие о том, что наши предложения рассматривают, оценивают, повторяю, что наилучший ответ на наши предложения — это происходящие реальные перемены", — заметил Науседа.

Руководитель Эстонии Кальюлайд, которая впервые приехала с официальным визитом в Литву, сказала, что считает недопустимыми действия белорусских властей и не признает результаты президентских выборов. "Прошедшие выборы нельзя считать свободными и демократическими. К сожалению, нам известно немного, потому что независимых наблюдателей в Беларуси не было. Все это не позволяет признать результаты выборов. Применение силы против мирных участников протестов недопустимо", — сказала Кальюлайд журналистам.

Она отметила, что Эстония предложила Евросоюзу посадить власть и оппозицию Беларуси за стол переговоров. Науседа в среду представил план из трех пунктов, в котором предлагается, чтобы власти Беларуси прекратили насилия против своих граждан, освободили всех задержанных, а президент Александр Лукашенко согласился на создание "национального совета" с участием представителей власти и гражданского общества. После того, как власти Беларуси в понедельник сообщили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент Александр Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок, в стране прошли протестные акции против фальсификации результатов выборов, закончившиеся кровопролитием и арестами.

Как ранее сообщалось, Литва по дипломатическим каналам передала Беларуси предложенный президентом Гитанасом Науседой план по урегулированию кризиса. В соответствии с планом Науседы, президент Беларуси Александр Лукашенко должен пойти на создание "национального совета" из представителей власти и общества. Власть также должна освободить задержанных участников протеста и прекратить использование силы.