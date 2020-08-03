Президент Литвы: не исключено, что придется вернуться к вопросу о закрытии границ ЕС
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Из-за ухудшения в Европе ситуации с распространением коронавируса не исключено, что придется вновь рассмотреть вопрос о закрытии границ, сообщил в понедельник президент Литвы Гитанас Науседа.

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Он подчеркнул, что связанные с этим решения страны-члены Евросоюза (ЕС) должны принимать сообща.

"Вопрос о контроле границ должен быть следующим этапом, и он требует общеевропейских решений. (…) Мы наблюдаем ужесточение внутреннего режима во многих государствах ЕС, вполне вероятно, что к этому вопросу (о закрытии границ — BNS) снова придется вернуться", — сказал Науседа журналистам в понедельник.

Он также сказал, что обязательная сейчас в Литве самоизоляция для прибывающих и из определенных стран действует как косвенный контроль границ. "На мой взгляд, у нас сейчас есть налаженный механизм применения инструмента карантина", — прокомментировал президент ситуацию в стране.

"Он позволяет на основании статистики и тенденций заболеваемости в других государствах включать в этот список все новые государства. Некоторые страны оказались на грани и вскоре могут быть включены тоже", — добавил Науседа.

По данным на пятницу, в Польше показатель заболеваемости достигает 15,7 случая на 100 тыс. жителей, поэтому вполне вероятно, что в список сильно затронутых коронавирусом стран будет включено и это государство.

Контроль внутренних границ во многих государствах ЕС был введен весной. Сейчас разные страны применяют различные меры как в отношении возвращающихся граждан, так и в отношении приезжающих иностранцев.

В список сильно затронутых вирусом стран попадают страны, где показатель заболеваемости коронавирусом составляет 16 случаев на 100 тыс. человек за последние две недели. По прибытии из них обязательна самоизоляция.

Без ограничений в Литву могут приехать иностранцы из Польши, Нидерландов, Великобритании, Словении, Лихтенштейна, Дании, Исландии, Германии, Ирландии, Кипра, Словакии, Италии, Греции, Норвегии, Латвии, Эстонии, Финляндии и Венгрии.

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LETA BNS

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LETA BNS
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