Президент Литвы отменил визит: Левитс и Кальюлайлд встретятся без него
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президенты Эстонии Керсти Кальюлайд и Латвии Эгил Левитс в четверг встретятся на острове Сааремаа в Курессааре, чтобы обсудить сотрудничество в Европейском союзе, региональную безопасность, экологические проблемы и уроки пандемии Covid-19.

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Изначально планировалось, что во встрече должен был принять участие и президент Литвы Гитанас Науседа, однако по причинам внутриполитического характера глава литовского государства отложил свой визит.

Курессааре был выбран местом встречи, чтобы привлечь внимание к возможностям внутреннего туризма в странах Балтии.

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LETA

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LETA
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