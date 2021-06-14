Президент Литвы попросил Байдена увеличить военное присутствие США в регионе
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Литовский президент Гитанас Науседа в понедельник обсудил с президентом США Джо Байденом возможности увеличить военное присутствие США в регионе, сообщило президентское ведомство.

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В кулуарах саммита НАТО с Байденом встретились лидеры всех стран Балтии.

"Мы хотели бы, чтобы военное присутствие США в Литве и странах Балтии увеличивалось, это было бы лучшим и важнейшим проявлением внимания к безопасности нашего региона", - сказал Науседа.

По словам литовского президента, участие США в повышении безопасности и улучшении обороны региона - самый весомый фактор сдерживания России.

Как сказал Науседа, США понимают угрозы для стран Балтии, им хорошо знакомы становящееся все более агрессивным поведение России и стремление интегрировать Белоруссию в военные структуры России.

"Мы услышали заверение, что США видят наш регион как [регион] стратегической важности для альянса, где следует стремиться к сдерживанию и укреплению обороны", - сказал президент Литвы.

После саммита НАТО Байден встретится в Женеве с президентом России Владимиром Путиным.

"Я уверен, что Байден на встрече с Путиным передаст четкий месседж о единстве и сплоченности НАТО в ответ на агрессивные и недружественные действия России", - сказал Науседа.

"Связь между странами Балтии и США еще больше укрепилась", - отметил президент.

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LETA

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