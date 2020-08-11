Президент Литвы: пришло время со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюзу (ЕС) следует обсудить санкции для Беларуси в ответ на репрессии властей против оппозиции, сообщает портал Delfi.lt.

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"Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, потому что то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы", - сказал президент в интервью порталу Delfi.lt.

"Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч людей, которые закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - добавил глава государства.

По словам Науседы, от ситуации с правами человека будет зависеть сотрудничество Литвы с властями Беларуси. "Если режим Лукашенко докажет, что права человека на последнем месте, к сожалению, он уже это доказывает, я не считаю, что сотрудничество возможно. Если страна, прежде всего, не уважает права своих собственных людей, основополагающие права, которые записаны и в Конституции, то как можно ожидать, что эта трана может уважать своих зарубежных партнеров", - добавил он.

Как сообщалось, кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская прибыла в Литву и сейчас в безопасности. В понедельник Тихановская отказалась признавать победу в выборах Александра Лукашенко. Она объявила себя победителем выборов и призвала к передаче власти.

В Беларуси несколько ночей продолжаются акции протеста против фальсификации результатов выборов.