Президент Литвы призвал Францию взять на себя роль лидера в переговорах Украины о членстве в ЕС
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Официальный Париж мог бы взять на себя роль лидера в деле присвоения Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, сказал литовский президент Гитанас Науседа, который в пятницу встретился в Вильнюсе с министром иностранных дел Франции.

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Он подчеркнул, что Литва твердо поддерживает стремление Украины к членству в ЕС и надеется на активное лидерство Франции при ускорении этого процесса — максимально скорейшем предоставлении статуса страны-кандидата.

Франция сейчас председательствует в Совете Европейского союза.

Как сообщило президентское ведомство, в беседе с Жан-Ивом Ле Дрианом Науседа также подчеркнул, что Альянса должен проводить в жизнь политику передовой обороны с учетом изменившейся ситуации в регионе.

"Странам Балтии и вокруг них нужны интегрированные средства противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны. Война России и Беларуси в Украине, утрата Беларусью самостоятельности являются дополнительными факторами, которые нам следует учитывать при укреплении региональной архитектуры безопасности", — сказал руководитель Литвы.

Как отмечает президентский офис, во время беседы с главой французского дипломатического ведомства Науседа также призвал использовать все средства, чтобы остановить проводимую Владимиром Путиным войну: расширять санкции для России, поддерживать Украину оборонными, гуманитарными и финансовыми средствами.

Литовский президент и министр ИД Франции также обсудили сотрудничество стран в Африке, особенно в борьбе с террористическими группировками в Сахеле.

После того, как Россия в минувшем месяце вторглась в Украину, и в связи нарастанием напряженности между странами Запада и Москвой НАТО заметно усилило дислоцированные на своем восточном фланге силы — дополнительные силы присланы в Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Страны Балтии просят реорганизовать действующую сейчас миссию воздушного патрулирования в миссию ПВО, чтобы несущие дежурство в Балтийских государствах истребители в случае кризиса могли выполнять боевые задачи. Они также просят союзников прислать в регионе больше наземных систем ПВО.

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