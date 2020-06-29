Президент Литвы просит Еврокомиссию помочь договориться с Латвией о бойкоте электроэнергии с БелАЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой посредничать в поисках странами Балтии соглашения о бойкоте электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС).

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"Над этим мы работаем, не особенно афишируя, и мы уже договорились с президентом Еврокомиссии, что она станет своего рода модератором всего этого процесса, потому что наши двусторонние отношения пока не дают того результата, которого мы ожидали", — сказал в воскресенье в программе "24/7" телеканала Lietuvos rytas Науседа.

"Остается представить текст, который могли бы рассмотреть все стороны, получить оценку Еврокомиссии, и тогда мы констатировали бы, удается достичь соглашения или нет", — сказал президент. По его словам, перенос вопроса на уровень Евросоюза (ЕС) дает больше возможностей его решить.

"Я призываю всех людей доброй воли поддержать нас на этом пути и надеяться, что удастся достичь того, что Латвия изменит свою установку, удастся достичь общего соглашения между Польшей и странами Балтии, чтобы все эти государства отказались покупать электроэнергию, вырабатываемую на небезопасных АЭС за пределами ЕС", — сказал Науседа.

В минувший четверг литовский президент не поехал на традиционный саммит глав балтийских стран, потому что пока не удалось достичь трехстороннего соглашения по обновленной методике торговли электроэнергией с третьими странами.

Литва ведет переговоры с Латвией и Эстонией о торговле электроэнергией с третьими странами, однако поскольку у Латвии есть возражения, пока не удается договориться о солидарном бойкоте тремя странами электроэнергии с БелАЭС.

Пока Литва пытается найти компромисс с Латвией и Эстонией, внутри страны продолжаются споры о проекте соглашения. Премьер Саулюс Сквернялис говорит, что страна должна четко определить свои интересы и отстаивать их в Еврокомиссии, а президент призвал министров иностранных дел и энергетики согласовать позиции, чтобы Литва была "как один кулак".

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас предложил правительству подписать соглашение, согласно которому соседние страны не должны брать на себя обязательство не покупать электроэнергию с БелАЭС, но поддержат такие намерения Литвы. Однако против такого варианта выступил глава МИД Линас Линкявичюс, призывающий вести переговоры о том, чтобы все три страны не покупали электричество с БелАЭС.

Вайчюнас отметил, что проект соглашения предусматривает систему гарантий происхождения электричества, а также плату за импорт, но не обязывает Латвию не покупать белорусское электричество. По его словам, такого соглашения было бы достаточно для реализации так называемого "антиостровецкого" законы Литвы (БелАЭС строится в городе Островец — ред.).

Литва — самый строгий критик БелАЭС, страна готова бойкотировать выход электроэнергии с этой станции на рынок. Минск отклоняет критику Вильнюса относительно опасности БелАЭС.