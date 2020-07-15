Президент Литвы: размещение военных США в Польше на пользу всему региону

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что размещение военного контингента США в Польше послужит интересам безопасности всего региона. Глава государства сказал это в Грюнвальде после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

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"Эта вероятная передислокация военных будет связана не только с конкретными интересами безопасности Польши, а с интересами безопасности всего региона", — сказал журналистам Науседа.

Президент США Дональд Трамп недавно объявил, что выведет часть американского военного континента из Германии, а некоторые из этих военных будут дислоцированы в Польше.

По словам президента, Литва активно сотрудничате с Польшей по вопросам безопасности, особенно в плане обеспечения безопасности так называемого "Сувалкского коридора".

"Мы плотно работаем с польской стороной, чтобы аспекты региональной безопасности, аспекты "Сувалкского коридора" были включены в это обсуждение и чтобы они были приняты во внимание", — сказал Науседа.

Он сказал, что услышал от польского лидера, что вопросы безопасности Балтийских стран и финансирование обороны обсуждались и на встрече Дуды с президентом США Трампом.

Страны Балтии и Польша входят в меньшинство стран НАТО, которые выполняют неформальное обязательство выделять на оборну 2% валового внутреннего продукта.

"Президент Дуда сказал, что во время его встречи с Трампом упоминалась конкретно Литва, другие страны Балтии. Президенту Трампу прекрасно известны наши усилия быть активными и постоянными членами "клуба 2%", — сказал Науседа.