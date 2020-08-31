Президент Литвы: страны Балтии в понедельник объявят санкции Белоруссии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Страны Балтии в понедельник объявят список лиц, которым за фальсификацию итогов выборов и насилие по отношению к протестующим в Белоруссии будет запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

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На прошлой неделе шли подготовительные работы, список согласовывался. По его словам, список лиц, подпадающих под санкции, в дальнейшем будет дополняться.

"Сегодня во второй половине дня Литва, Латвия и Эстония объявят этот список. В нем около 30 фамилий, однако это будет лишь начальная версия списка и, без сомнения, этот список в будущем будет дополняться новыми людьми", - заявил журналистам президент Литвы.

Науседа сказал, что указанные в списке лица, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, не смогут въехать в Литву, Латвию и Эстонию. Некоторые из них, по словам президента, в последние годы посещали Литву.

"Пока мы говорим об ограничениях в передвижении должностных лиц. Господин Лукашенко в этом списке. Проверили сам список и установили, что три человека из этого списка в последние пять лет посещали Литву, один из них - целых 15 раз," - сказал Науседа.

В пятницу Лукашенко угрожал ввести экономические санкции в отношении Литвы за поддержку оппозиции. Он заявил, что дал указание правительству страны подготовить предложения, чтобы коммерческие грузы были перенаправлены из Клайпедского порта в другие порты.

Белорусские грузы составляют около трети годового грузооборота Клайпедского порта. Науседа заявил, что такое решение будет невыгодно и самой Белоруссии, кроме того, вызовет удорожание белорусских удобрений, которые переваливаются через Клайпедский порт.

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LETA

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LETA

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