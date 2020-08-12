Президент Ливана оценил ущерб от взрыва в Бейруте в 15 миллиардов долларов
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент Ливана Мишель Аун заявил в среду во время телефонного разговора с королем Испании Фелипе, что ущерб от взрыва в портовой зоне Бейрута составил не меньше $15 млрд.

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"Предварительные оценки убытков, которые понес (Бейрут - ИФ) после взрыва в порту – не меньше чем $15 млрд", - заявил Аун, слова которого приводят европейские СМИ.

4 августа в портовой зоне Бейрута произошло несколько мощных взрывов. Погибли более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной взрывов стали 2 750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

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Интерфакс

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Интерфакс
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