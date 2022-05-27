Президент Молдовы: республика продолжает придерживаться нейтралитета
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Майя Санду заявила, что Молдова остается "нейтральной и мирной страной". Недавно министр иностранных дел Великобритании призывала помочь стране вооружением.

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Как передает "Интерфакс", во время общения с журналистами Майя Санду прокомментировала слова главы британской дипломатии Лиз Трасс о необходимости активизировать военную поддержку Молдовы. "У нас нет было таких дискуссий. Молдова является нейтральной и мирной страной, которая не покушается на другие страны", — заявила президент страны.

При этом Санду отметила, что "у Молдовы очень слабый оборонный сектор", который "нужно укреплять, в том числе посредством мирных инициатив в рамках Европейского союза".
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На прошлой неделе Лиз Трасс в интервью изданию The Telegraph заявила, что НАТО может увеличить поддержку Молдовы на фоне опасений, что страна станет следующей целью Владимира Путина. "Я хотела бы, чтобы Молдова была оснащена по стандартам НАТО. Это обсуждение, которое мы ведем с нашими союзниками", — призналась британский министр.

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