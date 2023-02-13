Президент Молдовы: Россия готовит в стране переворот

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует в ближайшем будущем провести ряд акций по дестабилизации обстановки в стране. На прошлой неделе Владимир Зеленский сообщил, что документы с описанием таких планов перехватила украинская разведка — материалы были переданы в Кишинев для ознакомления.

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"Попытки Кремля принести насилие в Молдову не сработают. Наша главная цель — безопасность граждан и государства. Наша цель — мир и общественный порядок в стране", — цитирует слова Санду агентство Reuters.

Как утверждает президент Молдовы, в ближайшее время диверсанты могут атаковать государственные здания и захватить заложников в Кишиневе. Полученные от украинской разведки сведения демонстрируют "документирование мест и логистических аспектов организации этих подрывных действий", отметила Санду.

Авторы перехваченных документов, по словам молдавского лидера, полагаются и на поддержку местных сил, в том числе оппозиционную партию "Шор". В ответ руководство партии, неоднократно устраивавшей акции протеста против Санду, обвинило президента в "узурпации власти".

В начале февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада "присматривают" Молдову на роль новой "анти-России". Официальный представитель молдавского внешнеполитического ведомства Даниел Водэ назвал это заявление "частью хорошо известной угрожающей риторики российской дипломатии".