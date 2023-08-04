Президент Нигера просит помощи у США и мирового сообщества

Демократически избранный президент Нигера Мохамед Базум обратился к правительству США и "всему международному сообществу" с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. Если попытка сместить его с президентского поста увенчается успехом, "это будет иметь разрушительные последствия для нашей страны, нашего региона и всего мира", говорится в колонке Базума, опубликованной в американской газете Washington Post в четверг, 3 августа.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Глава государства подробно высказался о путче впервые после того, как 26 июля президентская охрана задержала его и взяла под свой контроль правительство Нигера. "Я пишу это как заложник, — говорится в обращении Базума. — Нигер подверся нападению военной хунты… и я всего лишь один из сотен граждан, которые были произвольно и незаконно заключены в тюрьму". Он подчеркнул, что хунта "должна освободить всех, кого она незаконно арестовала".

Россия может усилить свое влияние в Африке через ЧВК "Вагнер"

Мохамед Базум был избран президентом Нигера два года назад в результате первой в истории страны мирной демократической передачи власти. "В неспокойном регионе Сахель в Африке Нигер является последним оплотом соблюдения прав человека среди авторитарных движений, охвативших некоторых из наших соседей", — написал Базум в Washington Post.

Он добавил, что соседние с Нигером страны все чаще приглашают "преступных российских наемников, таких как "группа Вагнера", в ущерб правам и достоинству своих народов". "Весь регион Сахель может подпасть под влияние России с помощью "группы Вагнера", жестокость и терроризм которой в полной мере проявились в Украине", — предостерег президент, добавив, что нестабильностью в Нигере воспользуются и джихадистские группировки, такие как "Боко Харам". Они могут использовать страну "как плацдарм для нападения на соседние государства и подрыва мира, безопасности и свободы во всем мире".