Президент Польши пригрозил бойкотом из-за решения не давать ему слово на форуме Холокоста

Президент Польши Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти Холокоста, который пройдет в конце января в Израиле. Глава государства объяснил свое решение тем, что организаторы мероприятия в Иерусалиме не предоставили ему возможность выступить с речью, в отличие от президентов России, Германии и Франции.

О решении Дуды не ехать на мероприятие сообщило издание Deutsche welle 7 января.

Ранее польское издание Gazeta Wyborcza сообщило, что Дуда не поедет в Израиль на памятные торжества из-за присутствия на мероприятии российского лидера Владимира Путина.

Позже Дуда сообщил, что все же посетит мероприятие, но лишь при условии, что ему дадут выступить с речью перед или после выступления Путина. Польский президент заявил, что получил приглашение на форум и обратился к организаторам с просьбой выступить там с речью, но ему отказали.

"В национальном мемориале "Яд ва-Шем" состоятся выступления президентов России, Германии и Франции, а также представителей Великобритании, США и Израиля", — отметил Дуда.

Президент Польши назвал такую позицию "искажением исторической истины" и ударом по интересам его страны и людям, отдавшим свои жизни ради спасения евреев.

Дуда напомнил, что во время Холокоста погибли 3 миллиона польских евреев. Глава государства подчеркнул, что "не видит причин", по которым не может выступить на мероприятии.

Как сообщает Euronews, из-за решения организаторов мероприятия в Иерусалиме Дуда пригрозил бойкотом. Он заявил, что не поедет на 75-летие освобождения Освенцима в конце января, поскольку ему не дадут слово на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле. Памятные мероприятия в Освенциме запланированы на 27 января.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, в свою очередь, выразил недоумение, почему организаторы мероприятия отказали Дуде в просьбе выступить с речью. Он сказал, что "недопустимо" не позволять Дуде дать ответ на комментарии российского президента, в которых он возложил на Польшу часть вины за начало Второй мировой войны.

Напомним, Путин выступил против резолюции, принятой Европарламентом, в которой говорится, что Советский Союз несет ответственность за Вторую мировую войну вместе с Германией. Российский лидер назвал это "полной чушью".

По его словам, почву для Второй мировой войны подготовил сговор Запада с Гитлером. Ссылаясь на архивные документы, Путин заявил, что посол Польши в Берлине хвалил планы Гитлера избавить Европу от евреев, назвав его "подонком" и "антисемитской свиньей".

После этих высказываний Путина посол РФ в Варшаве Сергей Андреев был вызван в МИД Польши. Польша "в резкой форме" выразила ему свои возражения. Позднее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил российского президента во лжи. Кроме того, председатель Союза еврейских религиозных общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный польский раввин Михаил Шудрих выразили возмущение высказываниями Путина.