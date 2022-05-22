Президент Польши: "У свободного мира лицо Украины"

Президент Польши Анджей Дуда выступил с сильным посланием в Верховной раде Украины, в котором выразил стране самую решительную поддержку. Он заявил парламенту, что у свободного мира сегодня - лицо Украины.

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Народный депутат Роман Грищук опубликовал в своем "Твиттере" фотографию обращения президента Польши к украинским законодателям, держащим сине-желтый украинский флаг.

"Дорогие украинцы, ваши родственники - жены, родители, дети, - которые были вынуждены уехать в Польшу, не являются беженцами в нашей стране. Они - наши гости", - процитировал Грищук слова польского президента.

Во время своего выступления Анджей Дуда поблагодарил Украину за защиту Европы от "российского империализма".

Президент Польши заметил, что у него вызывают беспокойство призывы некоторых западных политиков вести переговоры с Путиным и даже уступить некоторым его требованиям. "Никаких решений о вашем будущем не будет принято без вас", - заверил он украинцев.

В своей речи, которую депутаты встретили долгой овацией, Дуда сказал, что Польша сделает все возможное, чтобы помочь Украине вступить в Европейский союз.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, война между Россией и Украиной отменила все противоречия, существовавшие прежде между Киевом и Варшавой.

С начала российского вторжения Польша выступает одним из самых твердых союзников Украины. По данным ООН, за время войны в Польшу прибыло почти 3,5 миллиона украинских беженцев. Варшава также отправляла танки и ракетные установки для украинской армии.

С начала войны Дуда стал первым иностранным лидером, который обратился к Верховной Раде в Киеве.