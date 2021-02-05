Президент Польши увидел в России угрозу атлантической безопасности
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Нарушение Россией территориальной целостности Украины по-прежнему создает угрозу региональной и атлантической безопасности, уверен президент Польши Анджей Дуда. Об этом он написал в статье, посвященной развитию Центральной Европы и опубликованной в издании РБК.

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Описывая три основные платформы сотрудничества в Центральной Европе, Дуда напомнил, что платформа "Бухарестская девятка" (В9) была образована в 2015 году в столице Румынии, где лидеры стран подписали совместную декларацию об объединении усилий по обеспечению там, где это необходимо, "сильного, надежного и устойчивого военного присутствия" НАТО в регионе. В эту структуру входят страны восточного фланга НАТО: Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария. "B9 во многом является ответом на агрессивную политику России, на нарушение границ и территориальной целостности соседней Украины, что создает угрозу региональной и атлантической безопасности. Мы не будем смотреть на это пассивно", — указал Дуда.

Еще одна платформа — Вишеградская группа, в состав которой входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, — создана в 1991 году как площадка для политического диалога и координации усилий по вступлению в НАТО и ЕС. По словам Дуды, она доказала свою ценность даже после реализации этих стратегических целей. Третья объединительная площадка — "Инициатива трех морей", создание которой было предложено Дудой и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович в 2015 году. Ее цель сделать страны Центральной Европы более интегрированными, в том числе с ЕС. Участие стран Центральной Европы в ЕС и НАТО является важной частью европейского и атлантического порядка, уверен Дуда.

Польша и Центральная Европа имели сложную историю, но сейчас развиваются успешно, считает президент Дуда. "Мы пострадали от зла двух тоталитарных режимов — коричневого и красного, которые нас душили и преследовали", — отмечает глава республики.

Три десятилетия, прошедшие с момента падения социализма, и коренные преобразования в регионе, инициированные польским профсоюзным движением "Солидарность", — это история большого экономического успеха, социального и цивилизационного прогресса, что нечасто случалось в мировой истории за такое короткое время, уверен он. "Польша и вся Центральная Европа — яркое свидетельство возможностей, которые дает свобода", — резюмировал польский президент.

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