Президент Польши ввел режим ЧП на границе с Белоруссией
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Польши Анджей Дуда в четверг подписал указ о введении на границе с Белоруссией режима чрезвычайного положения, сообщает польское издание "Речь Посполита".

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По данным издания, в соответствии с указом в 183 приграничных населенных пунктах будет запрещено проведение массовых мероприятий. В эти населенные пункты не смогут въехать люди, которые в них не проживают, это касается и журналистов. Нарушителям правил будет грозить штраф или арест.

Накануне Дуда провел совещание с руководителями министерств обороны, иностранных дел и внутренних дел по ситуации на границе с Белоруссией.

Ранее на этой неделе глава правительства Польши Матеуш Моравецкий обратился к президенту Дуде с просьбой ввести режим ЧП на границе с Белоруссий из-за сложной ситуации с мигрантами.

В МВД Польши ранее сообщили, что ежедневно 100-250 человек пытаются перейти на территорию Польши. Власти этой страны начали строить стену высотой 2,5 метра на участке примерно 180 км из 418-километровой границы между Польшей и Белоруссией. На нескольких участках границы протянули колючую проволоку.

Уже более трех недель порядка 30 граждан Афганистана находятся на границе между Польшей и Белоруссией, окруженные войсками обеих стран. У них нет постоянного доступа к еде, некоторые из беженцев заболели. Протестующие и активисты, которые борются за права человека, отправились к границе, чтобы попытаться помочь застрявшим на границе людям.

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Интерфакс

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Интерфакс
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