Президент Сербии: На границе с Косово разбирают баррикады

Демонтаж баррикад, воздвигнутых на фоне обострения конфликта Косово и Сербии, займет один-два дня, заявил Александр Вучич. Ранее Евросоюз, Германия и США призвали Белград и Приштину к деэскалации.

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Участники акций протеста на границе Сербии и Косово начали разбирать баррикады, заявил вечером в среду, 28 декабря, сербский президент Александр Вучич. Этот процесс займет от одного до двух дней, сообщил глава государства после встречи с представителями сербского меньшинства в Косово. "Баррикады убирают, но недоверие остается", — приводит слова президента сербская государственная медиакомпания RTS.

Баррикады и протест против ареста косовского экс-полицейского

В течение последних трех недель сербы воздвигали баррикады на севере Косово, где живет преимущественно сербское население, перекрывая в том числе подъезды к пограничным переходам. Так они выступили против ареста родившегося в Сербии косовского экс-полицейского на одном из контрольно-пропускных пунктов. Суд в Приштине 28 декабря перевел мужчину под домашний арест.

Сербия 26 декабря привела свою армию в состояние повышенной боевой готовности. Евросоюз, Германия и США призвали стороны к деэскалации.

Июльское обострение конфликта между Сербией и Косово

Конфликт между Сербией и Косово обострился в июле, когда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии, а также потребовала от сербского меньшинства перерегистрировать автомобили и заменить номерные автомобильные знаки. В знак протеста косовские сербы возвели баррикады, после чего власти в Приштине отложили введение новых правил. В конце ноября Косово и Сербия уладили спор вокруг автомобильных номеров.

В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Ее признали многие европейские государства, а также США. Белград считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает. Позицию Сербии разделяют Россия, большинство государств постсоветского пространства, а также пять стран ЕС, Китай и Индия.