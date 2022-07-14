Президент Шри-Ланки бежал в Сингапур и подал в отставку

Готабая Раджапакса подал в отставку с поста президента Шри-Ланки после бегства из страны в связи с массовыми протестами из-за экономического кризиса в стране. Об этом пишет The Guardian.

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В офисе Раджапаксы заявили, что его заявление об отставке было получено спикером парламента страны после того, как оно было отправлено самолетом из Сингапура, куда сбежал лидер.

Офис спикера заявил, что проверит подлинность письма, завершит все юридические процессы и сделает официальное заявление об отставке Раджапаксы в пятницу, 15 июля.

Многие жители Шри-Ланки возлагают на Раджапаксу ответственность за то, что страна оказалась в самом тяжелом экономическом кризисе с момента обретения независимости в 1948 году. Это привело к острой нехватке топлива, продуктов питания и лекарств. Вместе с несколькими членами политически влиятельной семьи президента, которые занимали политические должности, его обвиняют в бесхозяйственности и широко распространенной коррупции.

Раджапакса не обращался напрямую к народу Шри-Ланки с тех пор, как он был эвакуирован из своего дома в субботу утром, перед протестами, в которых сотни тысяч людей собрались в Коломбо, требуя его отставки.

В среду он бежал на Мальдивы под покровом ночи, а затем направился в Сингапур, оставив Шри-Ланку в состоянии политических беспорядков, поскольку он отказывался уйти в отставку более 36 часов, несмотря на свое отсутствие.

Отставка Раджапакса была подтверждена Мохамедом Нашидом, бывшим президентом Мальдивских островов, который в среду способствовал побегу президента на Мальдивы.

Рашид написал в соцсети Twitter: "Президент ГР ушел в отставку. Я надеюсь, что теперь Шри-Ланка сможет двигаться вперед. Я считаю, что президент не ушел бы в отставку, если бы он все еще был в Шри-Ланке и боялся потерять свою жизнь".

После его прибытия в четверг правительство Сингапура дало понять, что Раджапакса не останется в стране. В быстро опубликованном заявлении министерство иностранных дел пояснило, что Раджапаксе был разрешен въезд в Сингапур "в рамках частного визита" и что "он не просил убежища и ему не было предоставлено никакого убежища".

Представитель индийского правительства также опроверг сообщения о том, что Индия помогла Раджапаксе сбежать из Шри-Ланки.

Его конечный пункт назначения остается неясным. Есть информация о том, что он отправится в Саудовскую Аравию, но она не подтверждена.

Шри-Ланка остается в чрезвычайном положении, и солдатам разрешено применять необходимую силу для предотвращения уничтожения имущества и жизни людей, говорится в заявлении армии страны.

Протестующие заполнили улицы Коломбо в среду и, столкнувшись с полицией и военными силами и густым слезоточивым газом, захватили офисы Викремесингхе, требуя, чтобы он ушел в отставку с поста премьер-министра и временного президента.

Утром в четверг протестующие заявили, что они мирно вернули правительственные здания, которые они занимали, в том числе резиденцию президента, а также офисы премьер-министра и официальную резиденцию, чтобы поддерживать мир.

Официальная отставка Раджапаксы открывает путь к власти новому правительству единства, состоящему из нескольких политических партий. Парламент должен вновь собраться в пятницу, когда будет выдвинут состав нового кабинета министров. Затем депутаты проголосуют за нового президента 20 июля.