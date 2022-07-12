Президент Шри-Ланки пытался бежать из страны: ему помешали сотрудники аэропорта

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса предпринял неудачную попытку побега из страны — сотрудники аэропорта помешали ему и вынудили отступить, пишет The Guardian.

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Раджапакса, который должен официально уйти в отставку 13 июля, в среду, пытался улететь в Дубай в ночь на понедельник, 11 июля.

По словам официальных должностных лиц, сотрудники иммиграционной службы аэропорта не позволили Раджапаксе пройти в VIP-зону аэропорта. Президент Шри-Ланки не стал проходить обычные очереди, опасаясь, что на него нападет толпа.

В результате Раджапакса пропустил четыре рейса в Объединенные Арабские Эмираты, и он, и его жена, и дюжина других членов семьи, а также близкие помощники провели ночь на близлежащей военной базе.

Похоже, что в последние дни президент пытался бежать несколькими способами, но ему это не удалось. Правительство Индии отказало военному самолету Шри-Ланки, на борту которого находился Раджапакса, в приземлении в гражданском аэропорту. Тем временем, американское посольство в стране отказало шри-ланкийскому президенту в выдаче визы.

Раджапакса много лет проживал в США, его сын и внук проживают в этой стране. Сам политик отказался от двойного гражданства с США, чтобы баллотироваться в президенты. Это значит, что теперь он не имеет права на получение гостевой визы.

Как сообщили официальные источники французскому изданию Agence France-Presse, Раджапакса на данный момент рассматривает возможность побега с острова на патрульном корабле ВМС Шри-Ланки, однако эта информация пока не была подтверждена.

Пока он еще является президентом, Раджапакса пользуется иммунитетом от ареста. Считается, что он хочет уехать за границу, прежде чем уйти в отставку, чтобы избежать задержания. Раджапакса обвиняется в коррупции и неэффективном управлении экономикой, которые привели страну к банкротству и спровоцировали самый тяжелый финансовый кризис в истории Шри-Ланки.

Его также обвиняют в военных преступлениях, в том числе в насильственных исчезновениях и внесудебных казнях, когда он был министром обороны страны. Раджапакса довел гражданскую войну против тамильского меньшинства до кровавого конца в 2009 году. Уже больше 10 лет иски против него не допускаются до судов.

Сбежать из страны попытался и младший брат действующего президента — Бэзил Раджапакса. Он занимал пост министра финансов и также обвиняется в коррупции. 12 июля утром ему не разрешили сесть на рейс в США через Дубай из-за протестов других пассажиров самолета.

Сотрудники аэропорта отказались разрешить ему воспользоваться услугами ускоренного консьержа и не позволили ему сесть на рейс. По словам представителей аэропорта, по мере обострения ситуации Бэзил Раджапакса, имеющий двойное гражданство США, отступил.

Готабая Раджапакса в течение нескольких месяцев сопротивлялся общественному давлению с целью заставить его уйти в отставку, но в субботу, когда сотни тысяч протестующих заполнили улицы Коломбо, а затем захватили его президентский дворец и офисы, у него не было иного выбора, кроме как объявить, что он уходит с поста.

Новый президент Шри-Ланки будет избран членами местного парламента 20 июля.